Rafael Nadal, campion la US Open pentru a treia oara

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a castigat pentru a treia oara in cariera sa Openul Statelor Unite, invingandu-l in trei seturi, 6-3, 6-3, 6-4, dupa doua ore si 27 minute de joc, pe sud-africanul Kevin Anderson, in finala desfasurata duminica la Flushing Meadows.

In varsta de 31 ani, Nadal si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares al 16-lea sau titlu de Mare slem si al doilea din acest an, dupa cel de la Roland Garros, cucerit in luna iulie (pentru a 10-a oara in cariera). El se afla acum la doar trei trofee de liderul absolut, elvetianul Roger Federer (19 titluri), eliminat in sferturile de finala la New York.

Campionul iberic, care a mai castigat trofeul la competitia de la New York in 2010 si 2013, are acum un total impresionat de 74 de titluri in circuitul profesionist.

Rafael Nadal a disputat cu aceasta ocazie a 23-a finala de Grand Slam din cariera sa, comitand doar 11 greseli nefortate in fata lui Anderson, ocupantul locului 32 in ierarhia ATP, aflat in premiera in finala unui turneu major.

Victoria de la Flushing Meadows i-a adus lui Nadal un cec in valoare de 3,7 milioane dolari, in timp ce adversarul sau din finala a fost recompensat cu 1,825 milioane dolari.

