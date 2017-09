Prestatia arbitrului Adrian Comanescu din meciul CFR Cluj – CS U Craiova a starnit diverse pareri in lumea fotbalului romanesc. Centralul a acordat penalty pentru clujeni in urma unor tineri reciproce intre Tiago Ferreira si Ciprian Deac, cartonas galben pentru jucatorul oltenilor, iar mai apoi a revenit asupra deciziei si l-a eliminat de portughez, lasand-o pe Craiova in zece oameni.

Culio a transformat lovitura de pedeapsa si a deschis scorul pentru CFR Cluj cu cateva minute inainte de pauza. Trupa lui Devis Mangia a avut de jucat mai bine de o repriza in inferioritate numerica, iar golul al doilea nu a intarziat sa apara. Totusi, oltenii au redus din diferenta prin Gustavo, care a transformat si el un penalty.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, nu a putut sa nu iasa la atac in urma fazei controversate prin care CFR a deschis scorul.

„A revenit in forta CFR! E normal sa-i arbitreze celebrul si experimentatul Comanescu. E tinere reciproca, boss…P.S. Noi, penibili cum am fost, am avut penalty clar la 0-0.”, a postat Mihai Stoica pe Facebook.