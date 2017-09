Mihai Leu organizeaza Craiova Super Rally!

Cetatea Baniei revine pe harta motorsportului autohton cu un eveniment de top. Aflat la prima editie, Craiova Super Rally este organizat de Federatia Romana de Automobilism Sportiv si Asociatia Club Sportiv AMC Racing, cu sprijinul Primariei Craiova. Conceptul dupa care se va organiza intrecerea este cel de Super Rally, adica un raliu in centrul orasului pe sistemul Raliului de la Monte Carlo.

Mihai Leu a ajuns astfel sa-si indeplineasca unul dintre cele mai importante proiecte la care visa: „Circuitele au un impact foarte bun asupra publicului. M-am gandit tot timpul sa fac ceva sa fie in centrul orasului, oamenii sa vada de aproape tot ce se intampla”, spune primul campion mondial profesionist al boxului romanesc.

Craiova Super Rally va avea loc in zilele de 15 si 16 septembrie si se va desfasura in centrul Craiovei, pe un traseu in lungime de 1,5 km, care va include si pasajul subteran de la Universitate – care are o lungime de 405,32 m. „Este un pasaj foarte frumos, care chiar seamana cu pasajul de la Monte Carlo, si acolo cred ca pilotii participanti pot atinge viteza de 200 km/h.”, este de parere fostul campion national de raliuri din 2003.

Craiova Super Rally, eveniment sustinut de Opel Romania, va fi o competitie in care fiecare masina va merge pe un tur de circuit, contratimp, iar publicul prezent la acest circuit stradal se va bucura de un spectacol inedit, pentru ca la eveniment vor participa piloti din toate genurile de competitii auto – piloti de raliu, piloti de coasta, piloti de karting si piloti off-road. „Va fi un duel interesant intre pilotii de raliu si cei de la viteza in coasta. Avem nevoie de astfel de show-uri, sa aducem mai aproape lumea de motorsport cu o mediatizare de top”, a punctat Lucian Radut, vicecampionul national la viteza in coasta.

Defilare cu masini inainte de concurs

Vineri, 15 septembrie, echipajele inscrise in concurs vor fi prezentate in zona Pietei Mihai Viteazul, iar sambata, 16 septembrie, se va disputa competitia automobilistica.

Noul Opel Insignia si masina anului 2016 in Europa, Opel Astra, vor deschide Craiova Super Rally, in timp ce proaspat-lansatul SUV Crossland X va intampina publicul la punctul de start al traseului, iar SUV-ul Mokka X va putea fi admirat in centrul spatiului destinat evenimentului.

I-a purtat noroc campionului de raliuri

In weekend, Mihai Leu s-a distrat incalzit pentru Craiova Super Rally la Iasi, unde a fost copilot la shakedown pentru Bogdan Marisca. La 48 ani, pilotul Napoca Rally Academy si-a trecut in palmares al doilea titlu de campion national, la 12 ani distanta de prima performanta. „Ma stiu cu Bogdan Marisca de aproape 20 ani. Ne-am luptat pe probele speciale, dar cel mai important si mai frumos, este ca am ramas prieteni. Un pilot extraordinar!”, l-a laudat Mihai Leu, campion nationla in 2003.

Presedinte de onoare al FR Box, Leu s-a intalnit la Iasi si cu campionul mondial AIBA la supergrea Mihai Nistor. Acesta a fost, la randul lui, copilot pentru Florinel Tincescu. „De saptamana asta reiau in mare viteza antrenamentele, voi avea un nou antrenor, Virgil Fasie. Voi reveni in ring pe 14 octombrie la Arad, apoi am ca obiectiv un nou titlu de campion national”, a declarat Nistor, unicul pugilist roman la JO 2016.