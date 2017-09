LIVE TEXT / Dinamo – ACS Poli Timisoara se joaca astazi, de la 20:30! Cosmin Contra vs. Ionut Popa, cine va face tumba de fericire?

Dinamo Bucuresti o va gazdui luni, pe ACS Poli Timisoara, in cadrul etapei a noua a Ligii I. Partida se va disputa pe Stadionul Dinamo din Stefan cel Mare, de la ora 20:30 si va fi transmis in direct pe Digi Sport si Dolce Sport, dar si in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Ambele formatii vin dupa rezultate pozitive in campionat, fapt care face ca motivatia jucatorilor sa fie una si mai mare. Dinamo a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-1, in timp ce ACS Poli Timisoara a trecut de liderul CFR Cluj, cu scorul de 4-3, iar tehnicianul Ionut Popa s-a rostogolit de fericire pe gazon.