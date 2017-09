Fostul mare arbitru Ion Craciunescu a analizat faza controversata din meciul dintre CFR Cluj si CS U Craiova, in urma careia arbitrul Comanescu acorda penalty pentru trupa lui Dan Petrescu si il elimina pe Tiago Ferreira, iar Culio deschide scorul.

Acesta nu intelege de ce Comanescu i-a dat galben lui Ferreira, iar apoi a revenit si i-a acordat cartonasul rosu. Craciunescu este de parere ca centralul nu ar fi trebuit sa acorde nici penalty si nici cartonas rosu pentru jucatorul oltenilor.

„Este o faza in care doi jucatori sunt intr-o lupta in care se tin reciproc. Daca accepti asta si nu fluieri de prima data, lasi faza pana la capat. Atacantul se duce si se aseaza in fata adversarului si este pe cadere. Din lupta corp la corp si-a castigat un avantaj asezandu-se in fata adversarului. E normal ca se impiedica de adversar si cade. Ori fluieri de la inceput si dai un fault in afara careului, ori daca ai lasat asta, o lasi pana la capat. Eu nu dadeam penalty la asa ceva. Am vorbit si cu Porumboiu si el zicea la fel. Ei pleaca dintr-o lupta corp la corp si se tin reciproc. Jucatorul CFR-ului ajunge in fata adversarului si de aici cade la pamant.

In regulament scrie ca daca in suprafata de pedeapsa doi jucatori isi disputa mingea si unul il impiedica pe celalalt, se da cartonas galben. Chiar daca are situatie clara de gol, daca isi disputa mingea in careu, se da cartonas galben. Daca duelul este in afara careului si atacantul e oprit sa dea gol, atunci se da rosu direct. Nu pot sa inteleg de ce a revenit. A dat galben si dupa aia a revenit si dat rosu. Era rosu daca juca mingea cu mana, daca adversarul scapa si tu il tragi sau il impingi, dar aici cei doi jucatori isi disputau mingea. Eu nu stiu in ce baza i-a dat rosu. Regulamentar nu are niciun fel de speta”, a declarat Craciunescu, potrivit Digi Sport.