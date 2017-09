CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in cadrul etapei a noua a Ligii I, dar antrenorul clujenilor s-a declarat nemultumit de arbitraj, motiv pentru care a fost trimis in tribuna inca din minutul 30.

„Am primit un avertisment pentru proteste, apoi mi s-a parut exagerata fza cu Muresan. El a sarit la cap, a fost o decizie total aiurea. Apoi am fost eliminat ca am depasit spatiul tehnic.

In prima repriza am facut un joc de asteptare. Nu am vrut sa risc, Craiova are 3 jucatori foarte rapizi in atac. Daca le dai spatii, nu ai nicio sansa.

Am avut un penalty clar, chiar daca unii nu zic asta. Cred ca eliminarea ne-a facut rau, pentru ca n-am jucat ce trebuia. Craiova a avut initiativa in multe momente. Balde a avut si alte ocazii importante. Apoi comentati voi daca acela e penalty, cel primit de Craiova.

Clar ca nu sunt multumit de repriza a doua. Vom vedea ce am gresit. Nu am fost in vestiar la pauza, am transmis prin secunzi. Daca se intelegea, jucam mai bine decat am facut-o”, a spus tehicianul.

In ceea ce priveste propunerea de a fi noul selectioner al echipei nationale, antrenorul a marturisit ca nu l-a contactat nimeni pentru a prelua aceasta functie.

„Nu m-a sunat nimeni de la Federatie. Daca voi fi sunat, veti sti raspunsul. Si nu am clauza ca pot pleca la nationala. De la CFR voi pleca doar daca clubul va fi de acord. Eu nu aleg presedintele Federatiei. Daca presedintele ma alege antrenor, asta e altceva. Eu sper ca cel care va fi presedinte sa redreseze fotbalul, pentru ca noi suntem pe tobogan”, a declarat Dan Petrescu la Dolce Sport.