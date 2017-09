FC Voluntari a invins-o pe Sepsi Sfantu Gheorghe la Brasov, cu scorul de 3-0, dupa o eliminare a covasnenilor si un hat-trick al lui Alexandru Tudorie.

Claudiu Niculescu, antrenorul ilfovenilor, s-a declarat multumit de jucatorii sai, dar nu i-a placut deloc cum au aratat in prima repriza a acestei partide.

„Am avut incredere in Tudorie si pentru repriza a doua. Sunt fericit pentru el, dar si pentru Vodut, Novac, cei care au intrat foarte bine. Am profitat si de acea eliminare, dar si noi am fost lucizi, inteligenti si am gestionat bine acel moment. Vodut a avut o contributie importanta la aceasta victorie.

Nu mi-a placut deloc cum am aratat in prima repriza, dar pana la urma rezultatul conteaza. Sper ca baietii sa depaseasca acest prag psihologic.

Si Cernat a suferit putin, pentru ca revenit ca titular dupa mult timp”, a declarat Niculescu la Dolce Sport.