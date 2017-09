CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova cu scorul de 2-1, in cadrul etapei a noua a Ligii I, dar a deschis scorul in urma unei faze controversate. Arbitrul a acordat penalty pentru trupa lui Dan Petrescu si l-a eliminat pe Tiago Ferreira, in urma unui fault asupra lui Ciprian Deac.

Jucatorul clujenilor a explicat dupa meci cum s-a derulat acea faza si considera ca arbitrul a luat decizia corecta.

„Daca nu eram faultat, scapam singur spre poarta. Nu stiu daca a fost in careu sau afara. Va spun sincer ca a fost fault. A fost o tinere reciproca, dar i-am luat fata si am incercat sa ma duc singur spre poarta. Eu cred ca a fost fault”, a spus Deac, potrivit Digi Sport.

Si Dan Petrescu a fost trimis in tribuna inca din minutul 30, in urma unor proteste adresate arbitrului, iar Deac a recunoscut ca partida a fost una foarte tensionata.

„Nu stiu ce sa zic de acea eliminare. Conteaza mai putin daca e pe banca sau nu. E important ce facem noi in timpul meciului pentru ca atunci e tensiune si auzi foarte putin din ce se spune de pe margine”, a marturisit Deac.

Craiova a reusit sa reduca din diferenta in inferioritate numerica, prin penalty-ul transformat de Gustavo, iar Ciprian Deac a declarat ca trupa lui Devis Mangia poate fi o candidata serioasa la titlu.

„A fost o victorie muncita. Am intalnit o echipa foarte buna, cu jucatori foarte rapizi de la mijloc in sus. Craiova poate fi o candidata la titlu, are jucatori buni, de viteza si nu ne-a fost usor sa castigam”, a mai spus Deac.