Numele lui Dan Petrescu a fost in ultimul timp pe buzele tuturor celor ce vor schimbarea lui Christoph Daum din functia de selectioner al echipei nationale. Tehnicianul are in prezent contract cu CFR Cluj, iar conducerea clubului a anuntat ca este multumita de modalitatea de lucru a acestuia si chiar ar dori sa ii prelungeasca intelegerea.

„Petrescu nu are nicio clauza in contract prin care sa plece liber la echipa nationala. El are contract cu noi si suntem convinsi ca va continua aici, iar CFR vrea asta.

Am creionat o echipa, am pornit un proiect impreuna si vrem sa continuam acest drum, desi stiu ca echipa nationala este in sufletul lui.

Ne gandim chiar sa-i prelungim contractul, daca lucrururile vor continua bine. Il vedem zi de zi cum munceste si suntem foarte multumiti de el”, a declarat Bogdan Mara, potrivit Digi Sport.