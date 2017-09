Portarul Giedrius Arlauskis a debutat intre buturile formatiei CFR Cluj, in victoria de pe teren propriu, scor 2-1 cu CS U Craiova, si a vorbit dupa meci, marturisind ca nu a inteles strategia defensiva a echipei sale.

”Nu am inteles nimic de ce ne-am retras noi. Jucam cu om in plus. Indiferent de cum jucam, trebuia sa castigam meciul. Azi a fost meciul cel mai important.

Stim ca Craiova are atac foarte bun si daca ii lasam spatii, ne prinde. Sunt pitici si foarte rapizi, cum se spune. Trebuie luat meci de meci si sa vedem.

Fotbalul romanesc se joaca tot cu o minge, cu doua echipe. Glumesc. E prea devreme sa imi dau cu parerea. Trebuie sa simtit pe pielea noastra inainte sa vorbim. Am jucat impotriva lui Ronaldo, azi joc impotriva lui Baluta. Acesta e fotbalul”, a spus Arlauskis, potrivit Digi Sport.