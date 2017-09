Victor Rimniceanu, portarul formatiei FC Viitorul, a vorbit dupa meciul cu FCSB, scor 1-0 pentru constanteni, si a dezvaluit ce le-a spus Gheorghe Hagi jucatorilor inainte de partida din etapa a noua a Ligii I.

„Tot timpul am avut un inceput mai greu de campionat, nu stiu de ce. Dar acum a venit perfect aceasta victorie contra Stelei. Avem un grup foarte bun. Am acceptat criticile, dar eu zic ca am avut si ghinion pana acum. Am demonstrat inca o data ca la noi vin jucatori de valoare din spate si am invins Steaua, care ne-a transferat jucatori importanti.

Mister ne-a spus inainte de meci sa demonstram pe teren ca suntem mai buni”, a declarat Victor Rimniceanu, potrivit Dolce Sport.