Sloane Stephens, noua campioana de la US Open!

Americanca Sloane Stephens, 24 de ani, a cucerit primul sau titlu intr-un turneu de Mare slem, invingand-o cu 6-3, 6-0, in doar 1 ora si 1 minut, pe compatrioata ei, Madison Keys, favorita nr. 15, dar complet depasita de situatie, practic fara replica in finala US Open, de pe Arthur Ashe Stadium, din complexul newyorkez Billie Jean King.

Numarul 83 mondial, fiind cea mai putin asteptata invingatoare prin prisma clasamentului, Sloane Stephens a dominat clar aceasta „finala a debutantelor”, incasand un cec enorm, de 3,7 milioane de dolari, cuvenit campioanei.

Originara din Florida, stat american aflat acum in mari dificultati din cauza uraganului Irna, Sloane Stephens a castigat al 5-lea turneu din cariera sa, dar de departe cel mai important, fiind prima jucatoare din SUA care se impune la US Open in fata unei compatrioate, dupa 2002, cand Serena Williams a invins-o in finala pe sora ei mai mare Venus.

Departe de terenuri timp de 11 luni, din cauza unei fracturi de stres, Sloane Stephens, considerata un mare talent, coborase in ierarhie pe locul 957, dar a avut o a doua jumatate a anului 2017 impresionanta, cu semifinale la turneele WTA Premier 5 de la Toronto si Cincinnati.

La Flushing Meadows, campioana 2017 a avut un parcurs fantastic, eliminand-o in primul tur pe italianca Roberta Vinci, apoi pe Dominika Cibulkova (Slovacia) in turul urmator, dar mai ales pe compatrioata sa Venus Williams, in semifinale, pentru ca in finala sa o domine net pe buna sa prietena din afara terenului, Madison Keys, cu 2 seturi castigate in 31, respectiv, 30 de minute, cel mai scurt meci al ei la actuala editie.

AGERPRES