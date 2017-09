Sloane Stephens a castigat in premiera titlul de la US Open si a facut o declaratie surprinzatoare la festivitatea de premiere. Aceasta a marturisit ca nu va mai putea egala aceasta performanta si ca ar trebui sa se retraga din tenis.

CLICK PENTRU DETALII DESPRE FINALA

„Este incredibil. M-am operat in 23 ianuarie, iar daca mi-ar fi spus cineva atunci ca o sa castig US Open, as fi raspuns ca este imposibil. Acest drum a fost extraordinar si nu l-as schimba pentru nimic in lume. I-am spus lui Maddie (n.r. – Keys) ca ar trebui sa ma retrag acum. Nu o sa reusesc niciodata sa depasesc aceasta performanta.

Nu stiam ca sunt atat de multi bani. Dar zilele trecute am vazut o informatie care curgea pe un ecran si aproape am lesinat cand am citit ca semifinalele sunt 900.000 de dolari”, a declarat Stephens, potrivit Dolce Sport.