Olandezul Lars Boom, castigatorul Turului Marii Britanii

Olandezul Lars Boom (Lotto) a castigat duminica, la Cardiff, Turul ciclist al Marii Britaniei, dupa disputarea ultimei etape, a 8-a, in care victoria i-a revenit norvegianului Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

In clasamentul general, Boom a reusit sa-i reziste norvegianul Boasson Hagen, care a evadat cu 2 km inainte de sosire in capitala tarii Galilor, incheind turul pe locul 2, la 8 secunde de olandez.

Elvetianul Stefan Kung a prins ultimul loc pe podium, la 10 secunde de Broom.

In ultima etapa, Boasson Hagen, inregistrat pe 180,2 km, intre Worcester si Cardiff, in 4h19min, a fost urmat in acelasi timp de argentinianul Richeze Ariel Maximiliano (Quick-Step) si de norvegianul Alexander Kristoff (Katiusa).

