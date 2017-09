FCSB a fost invinsa la limita de catre Viitorul, scor 1-0, la Ovidiu, in cadrul etapei a noua a Ligii I, dar nu rezultatul a adunat criticile oamenilor din fotbal.

Nicolae Dica, antrenorul ros-albastrilor, a fost criticat de catre Basarab Panduru, acesta marturisit ca nu intelege strategia tehnicianului de a schimba pozitiile mai multor jucatori in teren.

„Cu doua schimbari, tu schimbi cinci pozitii in teren. Nu e normal asa ceva, dar daca asa vede antrenorul, probabil asa e corect. Nu trebuie sa fiu eu de acord cu el sau el cu mine. insa, cand i-a bagat pe Golofca si pe Teixeira, a facut prea multe schimbari. A trecut Balasa in dreapta, a trecut Junior Morais in stanga, Momcilovic din stanga in centru, Tanase din stanga in centru si, pana la urma, n-a iesit nimic.

E imposibil ca un antrenor dintr-o schimbare sa schimbe pozitiile a cinci jucatori. Inteleg sa vezi mai departe decat oricine, dar te duci prea departe. Nici tu nu mai intelegi de ce ai facut asa ceva” , a declarat Basarab Panduru, potrivit Dolce Sport.