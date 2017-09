Mircea Rednic a fost criticat de catre Andrei Vochin, care a spus ca antrenorul lui Mouscron trebuie sa se hotarasca daca doreste sa fie antrenor sau impresar. Fostul dinamovist i-a raspuns consilierului lui Razvan Burleanu, afirmand ca acesta nu cunoaste definitia unui manager.

In ceea ce priveste echipa nationala, Rednic a alungat orice urma de banuiala conform careia el ar fi urmasul lui Christoph Daum.

„Daca astept pana imi aduc Mutu sau Copos jucatori, patesc precum Andone”, a comentat ironic Rednic in legatura cu faptul ca in perioada in care era antrenor la Dinamo a adus jucatori liber de contract si sub forma de imprumut.

„Eu l-as schimba de acum pe Daum. Simt ca nu sunt dorit la echipa nationala. E un om la nationala care nu stie ce inseamna manager, se intreaba daca sunt antrenor sau impresar si tot vorbeste de mine si de Reghecampf”, a declarat Mircea Rednic, potrivit gsp.ro.

„Cred ca in viata e bine sa te stabilesti ce vrei. Ori sa faci pe impresarul, ori sa faci pe antrenorul. Trebuie sa stii sa te mentii pe o linie si sa te multumesti cu salariul pe care-l ai si sa nu mai cauti o alta sursa de finantare”, a fost declaratia lui Vochin.