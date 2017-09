Marin Barbu, antrenorul interimar al formatiei Juventus Bucuresti, a vorbit dupa remiza cu CSM Poli Iasi, scor 2-2, in cadrul etapei a noua a Ligii I, si s-a declarat multumit de punctul pe care l-au obtinut elevii sai.

„Daca stam bine si ne gandim ca am intalnit o echipa a Iasului cu jucatori valorosi, suntem multumiti de acest punct. Am trecut peste problemele care au mai fost pe la echipa. La primul gol ne-am bagat-o singuri in poarta, al doilea l-am pus lor pe tava. Suntem ingrijorati pentru acest parcurs. Daca obtinem prima victorie, ne vom relansa.

Foaia de joc a fost gresita de persoana care se ocupa de acest aspect. Imi cer scuze, iar data viitoare vom evita aceste probleme”, a spus Marin Barbu, potrivit Dolce Sport.