Jeremy Bokila a dezvaluit motivul pentru care a ales sa plece de la CFR Cluj la Dinamo. Acesta s-a declarat nemultumit de faptul ca nu a jucat la fel de mult pe cat se astepta si a hotarat sa aleaga tabara „cainilor, unde a prins si tricoul cu numarul 10.

„Lucrurile nu au mers asa cum ma asteptam la CFR. Totul a fost bine in perioada de pregatire, dar apoi iti dai seama ca oamenii incep sa se schimbe. Daca nu te mai simti bine, atunci mai bine pleci. Pierzi anumiti bani, dar acest lucru nu mai conteaza acum.

Am jucat in toate meciurile din cantonament, ne-am intors, am fost titular in doua meciuri, am jucat cate 60 de minute, apoi am avut doua meciuri in care nu am jucat deloc, apoi am jucat cate 10 minute. Pentru asta puteam sa raman in Turcia. Pentru mine era clar ca nu este lucrul pe care mi-l doream si am hotarat sa plec.

Cand am venit la Dinamo, numarul 10 era singurul care ramasese. Nu am avut multe optiuni. Numarul nu e important pentru mine, vreau doar sa joc. De aceea m-am intors in Romania, sa incerc sa gasesc din nou placerea din a juca fotbal” , a declarat Jeremy Bokila, potrivit Dolce Sport.