Viitorul a invins-o pe FCSB la Ovidiu, cu scorul de 1-0, in cadrul etapei a noua a Ligii I, iar Gheorghe Hagi s-a declarat incantat de aceasta reusita a elevilor sai si a dezvaluit ce le-a spus jucatorilor sai inainte de partida.

„A fost bucurie mare pentru noi, e o victorie frumoasa. Incercam sa ne revenim din socul pe care l-am avut in ultimele doua luni. Noi suntem o echipa in formare, pentru ca pierdem mereu jucatori. Le-am amintit ca 88 de minute in fotbal joci fara minge, ca trebuie sa lupti, sa fii combativ. Am fost o echipa compacta si cred ca am surprins adversarii pentru ca am jucat mai direct, n-am mai trimis mingi in spate.

Trebuie sa uitam miracolul de anul trecut. O luam de la capat. Avem mult talent aici, in casa la noi. imi asum riscuri, dar n-am presiunea celorlalti antrenori. Daca eram la alta echipa si faceam ce fac aici, as fi fost dat afara.

Totul este mental, eu incerc sa-i fac pe jucatori sa aiba curaj, sa joace in fata, sa aiba incredere.

Steaua e o echipa foarte valoroasa si ii urez succes in continuare”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Dolce Sport.