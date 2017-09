Florin Andone a inscris primul sau gol din acest sezon la Deportivo!

Florin Andone a inscris primul sau gol la Deportivo din acest sezon de campionat in La Liga, in partida de pe teren propriu, contra formatiei Real Sociedad.

Scorul a fost deschis de catre oaspeti inca din minutul 3 prin reusita lui Juanmi, iar la interval de un minut Illarramendi a dus scorul la 2-0 pentru Sociedad. In minutul 27, Adrian a redus din handicap si a stabilit rezultatul primei reprize, 1-2.

In partea secunda a jocului, Florin Andone a reusit sa restabileasca egalitatea in minutul 50, din pasa lui Adrian, iar partida parea sa se incheie cu cate un punct in contul celor doua adversare.

Totusi, oaspetii au preluat conducerea pe tabela in minutul 83, cand Llorente l-a invins pe portarul celor de la Deportivo La Coruna, iar dupa doar trei minute, Illarramendi a reusit dubla si a inchis jocul la scorul de 4-2 pentru Real Sociedad.

Fotbalistul roman Florin Andone a fost titular, dar nu a incheiat partida pe teren. Acesta a fost inlocuit in minutul 71 cu Bakkali.