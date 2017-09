Marin Barbu, antrenorul interimar al formatiei Juventus Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul nou-promovatei, dupa remiza inregistrata in meciul cu CSM Poli Iasi, din cadrul etapei a noua a Ligii I.

„E un punct care ne multumeste si nu ne multumeste. Am intalnit o echipa cu certe individualitati, chiar daca sufera la omogenitate, am intalnit o echipa foarte buna si cred ca in minutul 84 am avut o ultima ocazie a meciului prin care puteam sa castigam.

Una peste alta, sunt multumit de eforul baietilor, de ambitie, de daruire, numai ca le-am facut cadou golurile.

Asta e situatia, cu 100 de spectatori in tribuna sau nu, trebuie sa jucam. E vorba sa ne mutam la Buzau si acolo ne asteptam sa avem mai multi spectatori.

Sa fiti siguri ca respectam adversarul, dar nu ne temem de niciunul. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele. La pauza meciului cu Astra, daca aveam doua goluri avantaj nu se supara nimeni”, a declarat Marin Barbu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.