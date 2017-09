Cristian Petre, antrenorul secund al lui Marius Sumudica la Kayserispor, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre impresiile formate in Turcia si despre campionatul turc.

„Nu putem spune ca lucrurile au fost ok de la inceput. Nu am avut lotul complet, jucatorii au venit pe rand, dar in cele din urma ne-am intregit.

Rezultatele au inceput sa apara. In ultimul meci am castigat fara drept de apel. Campionatul turc este foarte echilibrat, oricine poate bate pe oricine. Au investit foarte multi bani si acest lucru se vede.

Fiecare echipa care castiga primeste 500.000 de euro. Trei puncte atat valoreaza aici. Pentru un egal, echipele primesc 120.000 de euro din partea Federatiei.

Turcii sunt temperamentali. La victorii se aprind foarte repede, iar la infrangeri sunt foarte afectati.

Sumudica pune presiune pe arbitru, dar este potolit repede de acesta. I-am zis lui Sumi <Vezi ca aici nu cred ca merge ca in Romania> si la ultimul meci s-a potolit, dar s-a bucurat excesiv la golul al doilea.

La momentul de fata, sunt doua echipe care reusesc sa se desprinda, Besiktas si Galatasaray. Cei de la Fenerbahce sunt, din punctul meu de vedere, destul de modesti, nu ii vad sa fie o forta anul acesta”, a declarat Cristian Petre, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.