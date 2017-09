Eric de Oliveira a marcat golul victoriei in meciul dintre Viitorul si FCSB disputat sambata, la Ovidiu, in cadrul etapei a noua a Ligii I, si s-a declarat incantat de aceasta reusita, marturisind ca echipa sa a aratat din nou precum o adevarata campioana.

„E bucurie mare cand marchezi si echipa castiga. De acum incolo cred ca adversarii se vor teme din nou de noi, am aratat ca o echipa campioana.

Am primit pasa de la tucudean si am avut incredere ca pot sa marchez de acolo. Ne daruim la antrenament, facem ce ne cere Mister si acum ne iese in meciuri. Am facut totul sa iesim din situatia nasoala pe care am avut-o. La Viitorul nu sunt jucatori care au locul garantat in echipa. Toti luptam pentru a prinde un loc de titular”, a declarat Eric, potrivit Dolce Sport.