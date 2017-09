Barcelona a disputat sambata, pe teren propriu, partida impotriva formatiei Espanyol, in cadrul etapei a treia din La Liga, prilej pentru Dembele de a debuta in tricoul blau-grana.

Fotbalistul francez in varsta de 20 de ani a fost rezerva, dar a fost introdus in minutul 68, in locul lui Deulofeu, la scorul de 3-0 pentru Barcelona.

Primele trei reusite au apartinut lui Messi, in minutele 26, 35 si 67. Pe finalul partidei, Pique a punctat in el in plasa oaspetilor, in minutul 87, iar in ultimul minut al partidei, Dembele i-a oferit pasa decisiva lui Suarez care a inchis jocul la scorul de 5-0 pentru Barcelona.

„Sunt foarte fericit! Am jucat alaturi de cei mai buni fotbalisti din lume. Am avut emotii mari, pentru ca mi-am indeplinit un vis. Valverde mi-a spus sa fiu relaxat si calm, inainte de a intra.

La gol, Suarez mi-a cerut sa-i pasez, pentru a marca. Nu am reusit sa inscriu, dar sunt foarte fericit. Vreau Liga Campionilor, de fapt toate trofeele pe care le putem lua”, a spus Dembele, potrivit Digi Sport.