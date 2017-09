Vasile Neagu, antrenorul formatiei CS Afumati, a vorbit despre victoria de pe teren propriu, scor 2-0, in fata echipei cu pretentii la promovare, UTA Arad.

CLICK PENTRU DETALII DESPRE MECI

Tehnicianul ilfovenilor s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai, considerand ca rezultatul este unul firesc, iar victoria impotriva formatiei aradene nu este mai speciala decat celelalte meciuri.

„Nu ne laudam ca am batut-o pe UTA. I-am batut si trebuia sa se termine mult mai dezastruos pentru ei. Scorul reflecta realitatea din teren, intr-adevar puteam sa dam mai multe goluri. Noi trebuie sa muncim si sa obtinem rezultate. Nu ne imbatam ca am batut UTA, nu ne era frica de acest meci. Noi pregatim urmatorul joc, la mine la Afumati se joaca fotbal. Fie ca invingem, fie ca pierdem, nu facem antifotbal.

A fost o victorie meritata, muncita, impotriva unor jucatori peste media Ligii a II-a, care in momentul de fata, eu am vazut ca nu se regasesc. Am facut un joc bun, in crestere. Sa speram ca vom creste de la meci la meci si vom mai aduce puncte, pentru ca avem nevoie, iar pozitia din clasament nu ne onoreaza”, a declarat Vasile Neagu pentru Ilfov Sport.

In urmatoarea etapa, CS Afumati o va intalni pe Pandurii Targu Jiu, la Motru, in cadrul etapei a opta a Ligii a II-a.

Ilfov Sport