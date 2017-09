Dinamo va juca luni, de la ora 20:30, impotriva formatiei ACS Poli Timisoara, in cadrul etapei a noua a Ligii I.

Cosmin Contra, antrenorul „cainilor”, a declarat ca este un meci special pentru el, avand in vedere faptul ca Timisoara este echipa la care si-a inceput cariera de fotbalist profesionist, dar si de antrenor. Acesta se teme de Ionut Popa care, spune el, a facut minutul la echipa alb-violet.

„Este un meci special pentru mine, intalnesc echipa la care am debutat in fotbalul profesionist, echipa de la care m-am retras si am inceput cariera de antrenor. Este un oras in care ma simt extraordinar de fiecare data. Echipa face in continuare lucruri extraordinare, iar antrenorul chiar face minuni la Timisoara.

In sezonul trecut, am zis ca domnul Popa a realizat o adevarata minune. Au inceput campionatul cu o penalizare foarte mare, dar s-au salvat. Timisoara este echipa cea mai in forma din campionat, cu trei rezultate foarte bune. Trebuie sa fim foarte atenti, ei pleaca foarte bine pe contraatac” , a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.