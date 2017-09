Constantin Nica, revenit la Dinamo dupa patru ani, a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei din etapa a noua a Ligii I, pe care „cainii” o vor disputa luni, impotriva formatiei ACS Poli Timisoara.

Fotbalistul s-a declarat incantat de antrenamentele efectuate de Cosmin Contra si si-a exprimat dorinta de a face performanta in tricoul clubului din Stefan cel Mare.

„Nu s-au schimbat prea multe de cand am plecat. Domnul Contra face antrenamente extraordinare. Ma bucur ca am gasit aceiasi oameni. Sper sa schimbe stadionul, dar asta nu tine de noi. Ca orice fotbalist ma gandesc si la nationala, a fost unul dintre motivele pentru care m-am intors, dar si pentru ca am vazut ca au venit fotbalisti importanti si cred ca va fi un campionat puternic. Vreau sa castig tot cu Dinamo, vreau sa castigam fiecare meci in parte.

Nu ma asteptam sa vad antrenamente atat de intense si jucatori pregatiti sa dea totul in teren. in Italia, am avut o experienta extraordinara, am vazut o alta mentalitate, m-a maturizat aceasta experienta pentru ca am jucat alaturi de fotbalisti exceptionali. Dar acum ma bucur ca m-am intors la Dinamo. imi place stilul lui Contra, voi juca pe ce post decide el. in Italia, mai am contract doi ani”, a declarat Nica, potrivit Dolce Sport.