Secretul lui Sanmartean a fost dezvaluit! Cum se mentine in forma la cei 37 de ani

Lucian Sanmartean a fost la un pas sa semneze cu Dinamo, dar in momentul asta este jucator liber de contract si este in tratative cu echipe din zona araba.

Nana Falemi este cel care il cunoaste foarte bine si incearca sa ii gaseasca un angajament sportivului roman. Acesta a dezvaluit cum se mentine Sanmartean in forma si cate abdomene face zilnic fotbalistul.

”Se antreneaza cu Voluntari, a facut-o, insa, si cu Astra. Am vorbit si cu cateva cluburi din Qatar si din Kuweit, asteptam niste raspunsuri zilele viitoare. Cred ca se va concretiza ceva.

si Astra, si Dinamo l-au dorit. Chiar a fost o discutie intre Sanmartean si Mutu. Ideea este ca in campionat nu exista jucatori de profilul lui. Desi are 37 de ani, el are nevoie de o perioada de o luna, doua, sa se puna la punct fizic, sa capete ritm si sa joace la fel de bine, cum a facut-o la Steaua.

E incredibil, are un regim de viata sanatos. Daca nu bei, nu fumezi, ai o viata extrasportiva ingrijita, atunci organismul te tine si ajungi mult mai usor la o forma buna, decat un jucator tanar.

Are niste programe extraordinare. Face cate 3.000 de abdomene dimineata, am lucrat impreuna cu el, e foarte serios la antrenament! La 19 ani, facea genuflexiuni cu 200 de kilograme in spate, acum am reluat”, a spus Falemi, potrivit Digi Sport.