Boxerul roman Ronald Gavril a fost invins la puncte de americanul David Benavidez, in meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, vineri, intr-o gala desfasurata la Las Vegas.

Benavidez (20 ani) a fost vazut invingator de doi arbitri-judecatori, cu 116-111 si 117-111, in timp ce Gavril a fost creditat ca invingator de altul, cu 116-111.

David Benavidez, care a obtinut a 19-a sa victorie la profesionisti din tot atatea meciuri (17 KO), a devenit cel mai tanar campion mondial din istorie la categoria supermijlocie, dar si cel mai tanar campion mondial la zi, indiferent de categorie.

Prima repriza a fost una de tatonare, dupa care Gavril a fost ceva mai activ, insa Benavidez a condus ostilitatile in urmatoarele runde. Romanul a revenit treptat in meci si a detinut initiativa in rundele de la mijlocul confruntarii. Bendavidez a dat semne de reviriment in rundele 10 si 11, in aceasta din urma punandu-l in reala dificultate pe boxerul bacauan. in ultima runda, pe fondul dominarii lui Benavidez, Gavril l-a surprins cu o lovitura de stanga la figura si l-a trimis pe american la podea, acesta fiind numarat de arbitru.

Ronald ”The Thrill” Gavril (31 ani) a suferit a doua sa infrangere la profesionisti, avand 18 victorii (14 KO).

Titlul WBC la supermijlocie fusese lasat vacant de Badou Jack, colegul lui Gavril la Mayweather Promotions, care a urcat in categorie.

Ronald Gavril a ratat sansa de a deveni al cincilea boxer roman campion mondial la profesionisti, dupa Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute si Adrian Diaconu.

