Ofensiva perfecta la PSG! Mbappe a debutat cu gol in victoria clara cu Metz

Paris Saint-Germain a disputat vineri, in deplasare, partida impotriva formatiei FC Metz, in cadrul etapei a cincea din Ligue 1.

Cavani a deschis scorul in minutul 31, din pasa lui Neymar, dar dupa doar sase minute, gazdele au restabilit egalitatea prin reusita lui Riviere, care a inchis prima repriza la scorul de 1-1.

In partea secunda a jocului, gazdele au ramas in 10 oameni, dupa ce Assou-Ekotto a vazut cartonasul rosu in minutul 56, iar Kylian Mbappe a marcat primul sau gol in tricoul celor de la PSG, in minutul 59, el debutand astfel, ca titular si ca marcator la noua sa echipa.

Dupa doar zece minute de la reusita jucatorului de 18 ani, Neymar si-a trecut si el in cont un gol, iar Cavani a inscris pentru a doua oara in minutul 75, din pasa lui Mbappe, ducand scorul la 4-1.

Lucas l-a inlocuit pe Cavani in minutul 78, iar acesta a punctat in poarta gazdelor in minutul 87, moment in care a stabilit si rezultatul acestei partide, 5-1 pentru PSG.