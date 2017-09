Luptatoarea Andreea Ana, din nou vicecampioana mondiala de cadeti!

Dupa argintul cucerit anul trecut la categoria 52 kilograme a Mondialelor de cadeti desfasurate la Sofia, luptatoarea Andreea Ana a reeditat performanta la competitia gazduita in aceste zile de capitala Greciei, Atena.

Tanara sportiva de la CS Mangalia, descoperita de tehnicianul Marian Oancea, antrenata la lotul national de Serban Mumjiev si Valentin Popescu, a fost aproape de cea mai pretioasa medalie, fiind intrecuta in meciul decisiv la puncte, 3-0, de japoneza Yuzuka Imagaki. Pana atunici le invinsese pe germanca Josefine Purschke, 10-0, in optimi, pe moldoveanca Mariana Dragutan, 8-0, in sferturi si pe indianca Minakshi Minakshi, in semifinale, prin superioritate, inca din prima repriza.

Si colega ei de generatie, Roxana Tif, campioana europeana din acest an, la categoria 43 kilograme, a evoluat intr-o finala, pentru locurile 3-5, cu indianca Neela Neelan, de care a fost invinsa greu la puncte, 4-6. Dupa ce trecuse in fazele anterioare de Fernande Aldaz Lopez, SUA, 11-2, Enkzul Batbaatar, Mongolia, 4-2, cedand in semifinala cu viitoarea campioana a lumii, nipona Uni Ito, 0-10.

La greco-romane, Manuel Stoica, 50 si Ciprian Trufan, 100, au pierdut, la randul lor, finalele mici. Competitia se va incheia cu intrecerile la stilul libere, unde vor intra pe saltele si trei romani.