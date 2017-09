LIVE TEXT / FC Viitorul – FCSB se joaca astazi, de la 20:30! Florinel Coman poate debuta impotriva fostei echipe, Benzar si Nedelcu, inoviti de patron

FC Viitorul o va gazdui sambata, pe FCSB, in cadrul etapei a noua a Ligii I. Partida se va disputa la Ovidiu, de la ora 20:30 si va fi transmisa in direct pe Digi Sport, Dolce Sport, dar si in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Ambele echipe vin dupa rezultate pozitive inregistrate inainte de pauza competitionala dedicata echipei nationale. FCSB a castigat pe teren propriu, in fata formatiei FC Botosani, cu scorul de 2-0, iar campioana Viitorul a invins-o la Chiajna, pe Concordia, cu scorul de 2-1.