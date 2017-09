Horia Tecau a cucerit trofeul in cadrul probei de dublu masculin de la US Open, alaturi de Jean-Julien Rojer, iar Ilie Nastase s-a declarat incantat de performanta tenismenului roman.

Fostul mare jucator considera ca Tecau este unul dintre cei mai buni jucatori de dublu din istoria tenisului romanesc, alaturi de el si Ion Tiriac.

„Ne bucura pe toti victoria lui Horia de la US Open, normal. E incredibil ce face el la dublu. A adaugat inca un Grand Slam in dreptul Romaniei si asta nu e putin lucru. Are un titlu la dublu mixt la Australian Open si doua la dublu la Wimbledon si US Open, nu stiu ce urmeaza pentru el… Eu am discutat cu el si i-am spus sa joace si la simplu pentru ca ar avea rezultate. El zice ca nu poate, ca programul e solicitant, insa la serviciul pe care il are el poate face multe in tenisul de azi. Poate se mai gandeste. Pe vremea mea cum jucam?

Horia joaca dublu extraordinar, iar asta este evident. Este unul dintre cei mai buni jucatori de dublu din istoria tenisului de la noi. Nu cel mai bun, ca eu am mai multe titluri de Grand Slam la dublu si singurul titlu 100% romanesc, cu Tiriac la Roland Garros prin ’70 (n.r. — rade). Dar ce am facut eu nu mai conteaza, e istorie, statistica. Important e ca Horia este unde este si ca el castiga, bravo lui, sa o tina tot asa”, a declarat Ilie Nastase, potrivit Agerpres.