Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, sambata, ca victoria lui Horia Tecau, alaturi de Jean-Julien Rojer, in proba de dublu a turneului US Open reprezinta o performanta deosebita pentru sportul si societatea romaneasca.

„Este o performanta deosebita pentru tenisul romanesc, pentru sportul romanesc, pentru intreaga societate romaneasca. si nu sunt cuvinte mari. Horia Tecau confirma rezultatele pe care le-a obtinut in trecut, ma refer la medalia olimpica, la victoria de la Wimbledon sau cea de la Australian Open la dublu mixt. Aceasta victorie de la US Open e un rezultat pe masura sacrificiilor si eforturilor facute de Horia. El este un exemplu pentru toti sportivii din Romania”, a spus presedintele.

Acesta a afirmat ca perechea Tecau/Rojer a fost fara indoiala cea mai buna de la US Open, invingand pana in finala toate echipele care vor participa la Turneul Campionilor. „A fost o finala disputata (n.r. — cu perechea Feliciano Lopez/Marc Lopez) de un inalt nivel tehnic si tactic in care dorinta de victorie si echilibrul de echipa a adus victoria dublului Tecau — Rojer. Dar competitia in sine, ma refer la cea de dublu, a fost prima in care jocul rezultatelor nu a influentat cu nimic. Pentru ca se mai intampla ca favoritii nr. 1 sa fie eliminati devreme, sa fie surprize… Dar la acest US Open nu s-a intamplat asa. Horia si Rojer au batut tot, poate cu exceptia fratilor Bryan, care oricum nu mai sunt la nivelul care au fost. Dar au batut toate echipele care vor participa la Turneul Campionilor, iar asta spune multe. Este mai mult decat clar ca Horia si Rojer au fost cei mai buni de la aceasta editie a US Open”, a precizat Cosac pentru AGERPRES.

Presedintele FRT sustine ca Horia Tecau reprezinta un exemplu pentru toti componentii echipei de Cupa Davis a Romaniei, care in perioada 15-17 septembrie intalneste Austria, in deplasare, in barajul pentru mentinerea in Grupa I valorica a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

„La echipa de Cupa Davis are loc un schimb de generatii, iar Horia Tecau este un exemplu pentru acesti tineri pe care capitanul nejucator Andrei Pavel i-a convocat. Horia are caracterul pe care il are si nu a refuzat niciodata echipa Romaniei, ba din contra, de fiecare data a venit cu un sfat, cu o idee, a intins o mana de ajutor. Asa ca tinerii Dima, Frunza, Borza si Jianu au ce invata”, a adaugat George Cosac.

Presedintele FRT a mentionat ca in acest moment nu stie daca Horia Tecau va reveni in tara sau va merge direct in Austria pentru meciul de Cupa Davis. „inca nu stim daca va ajunge in tara inainte de meciul de Cupa Davis cu Austria. I-am dat mai multe mesaje, insa nu ne-a raspuns. il intelegem, e momentul sa sarbatoreasca aceasta victorie magnifica. El va decide daca vine direct in Austria sau va ajunge in tara si va pleca, luni, impreuna cu echipa”, a explicat el.

Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba masculina de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare slem al anului, vineri, dupa ce a invins cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cu 6-4, 6-3, in finala desfasurata la arenele Flushing Meadows din New York.

Tecau si Rojer si-au trecut astfel in palmares al doilea lor titlu de Mare slem, dupa cel de la Wimbledon, castigat in 2015. Ei au fost recompensati cu un cec de 675.000 si 2.000 de puncte ATP, invinsii primind 340.000 de dolari si 1.200 puncte.

Pentru Tecau a fost a 51-a finala de dublu din cariera. El are 33 de titluri castigate si 18 finale pierdute.

Ultimul roman care a castigat un titlu la US Open a fost Ilie Nastase, in 1975, alaturi de Jimmy Connors, dupa 6-4, 7-6 cu cuplul olandezo-american Tom Okker/Marty Riessen.

