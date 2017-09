Valeriu Rachita, antrenorul formatiei Sportul Snagov, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria la limita obtinuta in deplasare la Braila, scor 1-0 in fata Daciei Unirea, in cadrul etapei a saptea a Ligii a II-a.

Tehnicianul s-a declarat multumit de prestatia elevilor sai, considerand ca acesta a fost cel mai bun meci al lor de pana acum.

„I-am felicitat sincer pe jucatori dupa meci. Le-am spus ca este primul meci de care as fi fost multumit chiar daca pierdeam. Am vazut daruire si implicare. E bine ca am luat cele trei puncte in deplasare.

Suntem o echipa cu un buget mic, dar suntem corecti, nu e normal ca jucatorii sa isi vada banii la „Pastele Cailor”. Noi suntem cu salariile la zi.

E o serie echilibrata. Eu ma asteptam ca in urma investitiilor care s-au facut la UTA ca acesta echipa sa domine campionatul”, a declarat Valeriu Rachita, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.