Erik Lincar, antrenorul formatiei Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria inregistrata in meciul de pe teren propriu, contra formatiei Foresta Suceava, din cadrul etapei a saptea a Ligii a II-a, scor 2-0.

Acesta s-a declarat multumit de rezultatul scos de elevii sai, dar jocul inca nu arata asa cum isi doreste tehnicianul.

„Sunt foarte multumit de rezultat, de joc mai putin. Si astazi am avut destul de mult de suferit, am gresit foarte multe pase. Am intalnit o echipa foarte bine organizata. Foresta, de acum, va pune probleme multor echipe.

Ne asteapta un program foarte greu in continuare si sper ca jucatorii mei sa creasca in evolutii si randamentul lor sa fie foarte bun.

Eu am foarte multe pretentii, dar pana acum, din pacate, noi am reusit sa jucam bine doar cate o repriza si asta ma deranjeaza”, a declarat Erik Lincar, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.