Edward Iordanescu, antrenorul formatiei Astra Giurgiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria obtinuta la Botosani, cu scorul de 3-1, in cadrul etapei a noua a Ligii I.

„Ne bucura rezultatele si ne bucura ca avand obiectivul de a reconstrui o facem din mers. Eu mi-as dori sa nu primim gol. Daca nu primesti inseamna ca esti concentrat si responsabil. Faptul ca am primit gol si am reusit sa marcam de trei ori, sa intoarcem, ne bucura.

Ce este important este ca reusim sa avem continuitate si aici ma refer la seria asta de sapte meciuri fara infrangere. Nu cred ca egalul cu CFR este un pas gresit avand in vedere ce s-a intamplat la ei in ultimul timp.

Rezultatele astea ne dau incredere si motivatie sa ramanem echilibrati. Trebuie sa muncim, sa fim responsabili in ceea ce facem si sa ramanem modesti. Noi suntem departe de a fi perfecti, suntem doar o echipa in formare. Lucram zi de zi pentru o anumita organizare a jocului si ma bucur ca jucatorii incearca sa puna in practica. Sunt niste jocuri bune, e meritul jucatorilor, dar nu vreau sa ne pierdem echilibrul”, a declarat Edi Iordanescu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.