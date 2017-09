Dragos Serban, presedintele formatiei FC Arges, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea suferita pe teren propriu, in fata formatiei ASA Targu Mures, cu scorul de 1-2, punctand faptul ca revenirea fotbalistului Robert Grecu de la FCSB s-a vazut in jocul echipei argesene.

„Echipa nu a jucat rau, chiar am avut multe ocazii de a marca, dar iata ca greselile copilaresti din apararea noastra ne-au facut sa pierdem.

Jocul ar fi decurs in alt mod, dar s-a vazut ca dupa acel gol jucatorii au avut o cadere de moral.

Un mare castig pentru noi este revenirea lui Robert Grecu la echipa, s-a vazut ca a schimbat fata jocului in zona ofensiva.

Urmeaza o deplasare grea la Braila, dar noi speram sa ne intoarcem cu cele trei puncte.

Intrarea pe stadion este una simbolica, de 1 leu. Noi ne dorim sa omogenizam echipa si sa aducem spectatorii la stadion”, a declarat Dragos Serban, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.