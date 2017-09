Alin Panzaru, antrenorul formatiei Dacia Unirea Braila, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa infrangerea la limita suferita in fata echipei Sportul Snagov, scor 0-1, in etapa a saptea a Ligii a II-a, despre situatia din cadrul clubului.

„Suntem realisti, nu ne putem propune prea multe in conditiile actuale. Mare parte din jucatori au plecat din cauza problemelor financiare.

A fost o victorie meritata a Sportului Snagov. Am facut cel mai slab joc al nostru.

Nu e niciun impas. Suntem pe pozitia pe care valoric o meritam. Din pacate, de la etapa la etapa avem probleme de lot”, a declarat Alin Panzaru, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.