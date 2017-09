Adrian Iencsi, antrenorul formatiei Pandurii Targu Jiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria inregistrata in deplasare, la Balotesti, in cadrul etapei a saptea a Ligii a II-a, marturisind ca echipa sa nu are ca obiectiv promovarea.

„Desi Pandurii e un nume mare in fotbalul romanesc, noi intampinam foarte multe probleme. Avem de suferit la capitolul organizare, sustinere financiara. Muncim si ne jucam sansa in fata fiecarei echipe.

Eu imi doresc si astept sa am acea continuitate de rezultate pozitive. Am niste baieti extraordinari, cu caracter. Suntem o echipa care se lupta pentru orice minge si pentru rezultat, indiferent cu cine joaca.

Nu avem niciun obiectiv, pentru ca suntem constienti ca e greu sa te lupti uneori cu morile de vand. Vrem sa evoluam”, a declarat Adrian Iencsi, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.