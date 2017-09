Astra Giurgiu a disputat vineri, in deplasare, meciul impotriva formatiei FC Botosani, in cadrul etapei a noua a Ligii I si a reusit sa intoarca scorul si sa obtina cele trei puncte.

Moldovenii au deschis scorul in minutul 31, iar Moise a egalat chiar inainte de pauza. In partea secunda a jocului, giurgiuvenii au mai punctat de doua ori prin Belu-Iordache ’71 si Balaure ’86 si a stabilit rezultatul acestei partide, 3-1 pentru Astra Giurgiu.

Trupa lui Edi Iordanescu a urcat pe locul 3, cel putin pentru moment, iar tehnicianul s-a declarat multumit de faptul ca elevii sai au reusit sa invinga o formatie care nu a pierdut niciodata acasa in acest sezon.

„Era foarte important acest meci pentru noi, ne asteptam la un joc foarte dificil. Am intalnit o echipa care a plecat foarte bine in acest sezon, o echipa care e foarte agresiva acasa, nu pierduse niciodata pe propriul teren. Sunt convins ca Botosani va avea un parcurs solid in continuare si era important sa nu se distanteze in clasament fata de noi.

Eu mi-am asumat un proiect foarte dificil, nu e usor sa pornesti de la zero. Avem un obiectiv sa reconstruim aceasta echipa, iar acum ca vin si rezultatele, ne confirma faptul ca depundem o munca serioasa aici la Astra. Sunt foarte multi jucatori cu salarii sub 4000 de euro, iar conducerea s-a tinut de cuvant cu tot ce ne-a promis pana acum. Conteaza foarte mult toate aceste detalii” , a declarat Edward Iordanescu, potrivit Dolce Sport.