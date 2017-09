Majoritatea oamenilor din fotbalul romanesc l-au propus pe Dan Petrescu ca inlocuitor al selectionerului Christoph Daum la echipa nationala a Romaniei, iar tehnicianul CFR-ului a raspuns acestor propuneri, marturisind ca doreste sa isi duca la bun sfarsit contractul cu formatia ardeleana.

„In momentul de fata sunt foarte fericiti la CFR si am contract doi ani, dar si fericirea asta depinde de rezultate. Eu nu mai am incredere in nimeni si in nimic. Daca nu ai rezultate, si chiar daca ai, poti sa fii dat afara. Dar daca nu ai, sansele sunt mai mici. Oriunde vei merge, trebuie sa produci rezultate. Eu, in momentul de fata, sunt fericit aici, vreau sa raman aici, iar un daca, deocamdata e un daca, eu nu am primit nici un telefon de la nimeni, nu m-a intrebat nimeni nimic si in momentul de fata sunt foarte fericit aici.

Eu sunt antrenor de fotbal, eu nu am probleme cu nimeni, nici cu generatia de aur, nici cu federatia. Eu doar sunt antrenor de fotbal. Atat. Eu nu vreau sa particip la alegeri, niciodata nu voi participa. Eu voi fi numai antrenor toata viata”, a declarat Dan Petrescu la Dolce Sport.