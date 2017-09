FC Botosani a condus-o pe Astra Giurgiu timp de 40 de minute cu scorul de 1-0, dar trupa lui Edi Iordanescu a reusit sa incheie partida la scorul de 1-3 in cadrul etapei a noua a Ligii I.

Costel Enache, tehnicianul echipei FC Botosani, a vorbit dupa aceasta partida si s-a declarat suparat pe faptul ca jucatorii sai nu au avut atitudine si agresivitate pe propriul teren.

„E greu sa dau niste explicatii. Trebuie sa revad jocul si sa fac o analiza mai amanuntita. Poate ca noi antrenorii am gresit. Dar e clar ca n-am mai avut atitudine, agresivitate…Se intampla si astfel de momente in viata unei echipe. Ar trebui acest esec sa ne intareasca orgoliul.

Mai mult sunt suparat pe modul in care am acceptat aceasta infrangere, parca prea usor. in prima repriza am fost ceva mai bine organizati defensiv, dar am avut actiuni prea lente. Astra e o echipa bine organizata”, a declarat Costel Enache, potrivit Dolce Sport.