Contador cucereste etapa cu numarul 20 a Turului Spaniei, Froome poate fi considerat deja castigatorul competitiei

Spaniolul Alberto Contador (Trek), in curand retras din activitate, a obtinut o victorie cu panas, sambata, pe varful Angliru, in etapa a 20-a a Turului ciclist al Spaniei, unde britanicul Chris Froome (Sky) si-a asigurat practic castigarea, duminica, a primului titlu in aceasta cursa, reusind astfel o dubla Turul Frantei-Vuelta care nu a mai fost realizata din 1978.

Contador (34 ani) a castigat en solitaire aceasta a 20-a etapa, intre Corvera de Asturias si varful Angliru, fiind cronometrat pe distanta de 117,5 km in 3h31min33sec, fiind urmat de Wout Poels (Sky) si Chris Froome (Sky), la 16 secunde.

In clasamentul general individual, Froome este urmat la 2min15sec de italianul Vincezo Nibali (Bahrain), de rusul Ilnur Zakarin (Katiusa), la 2min51sec, si de Alberto Contador, la 3min11 sec.

Duminica este programata ultima etapa, Arroyomolinos — Madrid (117,6 km).

AGERPRES