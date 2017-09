FC Botosani a pierdut cu scorul de 1-3, pe teren propriu, in fata Astrei Giurgiu, dupa ce au condus pe tabela pana in minutul 41.

Jucatorii lui Costel Enache s-au declarat dezamagiti de prestatia slaba avuta in fata propriilor suporteri, dar spera sa fie o lectie pentru fiecare dintre ei.

„Nu am reusit sa prestam jocul Botosaniului de acasa. Trebuie sa invatam din acest esec.

Nu am avut o vara prea linistita. La Viitorul a fost o experienta, am invatat ceva si am venit la Botosani sa fac treaba cat mai buna”, a declarat Andrei Dumitras.

„Golul meu conteaza doar statistic. Daca am fi castigat, am fi avut sanse reale acolo sus. Parerea mea e ca nu ne-a priit aceasta pauza. Dar ne vom pregati mai bine pentru etapa urmatoare. Noi dorim sa ne depasim conditia, dar vedem ce se va mai intampla”, a spus si Laurentiu Bus, potrivit Dolce Sport.