Valeriu Iftime, finantatorul echipei FC Botosani, a vorbit despre infrangerea suferita in cadrul etapei a noua a Ligii I, pe teren propriu, in fata formatiei Astra Giurgiu, scor 1-3.

„Am facut un meci slab. E clar ca daca nu ne intelegem menirea la Botosani, nu poti sa castigi meciul si asta s-a vazut. Am fost neatenti si am mai primit doua goluri. Sper ca am castigat tipul asta de experienta, de a nu mai trata de sus meciuri cu echipe pe care noi le credem cumva de nivelul nostru.

Am vorbit si cu Costel dimineata, si el crede la fel. Nu putem sa castigam mereu, trebuie sa mai luam si bataie. Am vazut si oameni foarte suparati si dezamagiti. Sper sa jucam mai bine in meciul cu Iasi”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

