Florin Motroc a cucerit Supercupa Omanului cu echipa sa, Dhofar, in defavoarea echipei lui Ilie Balaci, Al Suwaiq, si a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre performanta reusita in primul meci oficial al acestui sezon,

„E un trofeu al romanilor, pentru ca am ajuns doi antrenori romani sa jucam o finala: unul foarte titrat, cu multe trofee in golf, Ilie Balaci, si unul care vrea sa se ridice la nivelul celui cu care astazi a jucat. Din fericire, multumesc lui Dumnezeu, astazi am castigat eu.

Ma bucur si nu imi vine sa cred ca am ajuns sa stau cu Ilie Balaci la aceeasi masa, la conferinta de presa, pentru ca el este un nume greu in golf, cu foarte mari performante, e un nume respectat. Eu plecam cu sansa a doua din punctul de vedere al CV-ului. Ma bucur ca am castigat, nu a fost un meci usor. Ilie are si el o echipa foarte buna, cu jucatori buni.

Primul meci din sezon intotdeauna este la ghici, pentru ca nu stii la ce nivel este echipa”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

