Astra Giurgiu a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 3-1, in deplasare, acolo unde a fost condusa pana in minutul 41. Elevii lui Edi Iordanescu au reusit sa intoarca rezultatul si sa obtina cele trei puncte, urcand astfel pe locul al treilea in clasamentul Ligii I.

Jucatorii giurgiuveni s-au declarat multumiti de jocul prestat, dar si de situatia din cadrul echipei.

„Aveam mare nevoie de cele trei puncte, pentru ca noi o consideram pe Botosani o contracandidata serioasa pentru play-off. Stiam ca cei de la Botosani pun presiune in startul meciului, dar a fost foarte bine ca am egalat pana in pauza. Ne-am revenit in a doua repriza, am controlat jocul si cred ca am meritat victoria. Cu salariile stam bine, nu sunt restante mari, cei din conducere s-au tinut de cuvant pana acum. E foarte bine” , a spus Claudiu Belu-Iordache.

„Avem o echipa tanara, iar de la meci la meci noi crestem. Ii multumim domnului antrenor pentru tot, ne ajuta foarte mult. Spre deosebire de perioada cu domnul Sumudica, acum joc mai mult, iar asta e cel mai important pentru un junior” , a declarat Silviu Balaure, potivit Dolce Sport.