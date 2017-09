Vlad Chiriches, romanul cu cel mai mare salariu din Serie A! Unde se claseaza Bogdan Lobont, Ianis Hagi si George Puscas si cat incaseaza fiecare

Fundasul Vlad Chiriches, de la Napoli, este fotbalistul roman cu cel mai mare salariu anual din serie A, 1,7 milioane de euro, potrivit cotidianului ”Gazzetta dello Sport”.

Chiriches, legat de club pana in 2020, are al zecelea salariu ca marime la Napoli.

Al doilea roman in aceasta ierarhie este un alt fundas, stefan Radu, cu 1,4 milioane euro pe an — al optulea salariu din lotul lui Lazio, cu care are contract pana in 2020.

”Veteranul” Bogdan Lobont are penultimul salariu din lotul echipei AS Roma (al 25-lea), 400.000 de euro pe sezon, el avand contract pana in vara viitoare.

Adrian Stoian are al patrulea salariu ca valoare din lotul lui Crotone, 280.000 de euro, el fiind legat de club pana in 2018.

Atacantul George Puscas are doar al 20-lea salariu din lotul echipei Crotone, 150.000 de euro pe an, iar intelegerea ii expira vara viitoare.

Ianis Hagi, care are contract cu Fiorentina pana in 2021, primeste 100.000 de euro pe an, fiind al 25-lea salariu ca valoare din lotul echipei viola.

Cele mai mari salarii din Serie A le au fundasul Leonardo Bonucci (AC Milan) si atacantul Gonzalo Higuain (Juventus), cu 7,5 milioane euro pe an fiecare. Ei sunt urmati de Paulo Dybala (Juventus), 7 milioane, Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Douglas Costa (Juventus), 6 milioane fiecare, Gianluigi Buffon, Miralem Pjanic (ambii Juventus), Mauro Icardi (Inter Milano), Edin Dzeko (AS Roma), cate 4,5 milioane, etc.

La antrenori conduce Massimiliano Allegri (Juventus), cu 7 milioane, urmat de Luciano Spalletti (Inter), 4 milioane, Vincenzo Montella (Milan), 3 milioane, Eusebio Di Francesco (AS Roma), Sinisa Mihajlovic (Torino), 1,5 milioane euro, etc.

Juventus plateste cele mai mari salarii, 164 de milioane de euro (in crestere de la 145), fiind urmata de AC Milan, 117 milioane (crestere de la 80 de milioane), AS Roma, 91 milioane (stationara), Inter, 82 milioane (scadere de la 120), Napoli, 81 milioane (crestere de la 75 milioane) etc.

