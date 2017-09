Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Catea, i-a adresat un mesaj de incurajare pugilistului Ronald Gavril inaintea meciului cu americanul David Benavidez pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie.

Meciul dintre Ronald Gavril si David Benavidez va avea loc la Las Vegas (sambata, 07,00, ora Romaniei).

Gavril, in varsta de 31 ani, boxeaza pentru Floyd Mayweather Promotion. Romanul are 18 victorii si o infrangere la profesionisti. David Benavidez, in varsta de 20 de ani, are 18 victorii si nicio infrangere.

„Ronald, adu Centura in Romania! Ronald, te stiu de foarte mult timp, te-am si arbitrat in perioada ta de inceput la amatori, am fost cu tine la Campionate Mondiale si Europene. stiu ca esti un boxer foarte valoros si ca esti plamadit din aluatul acela de oameni care nu renunta la visul lor. stiu ca a deveni campion mondial a fost visul tau de mult timp. Ai fost campion mondial de cadeti, e timpul sa fii de seniori! Diseara, la Las Vegas, unde doar marii campioni boxeaza, ai sansa sa iti indeplinesti visul. Eu, Federatia Romana de Box, toata suflarea boxului romanesc vom fi langa tine. il ai si pe antrenorul care te-a descoperit si antrenat, Relu Auras, acolo langa tine! Probabil ca si Floyd Mayweather, pentru care boxezi, va fi in tribuna sa te sustina. Ai tot ce iti trebuie sa fii campion mondial si sa alaturi numele tau alaturi de cele ale lui Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Adrian Diaconu sau Mihai Nistor. Casele de pariuri Foto il dau favorit pe adversarul tau dar acest lucru in box nu inseamna nimic. stim ca ai puterea sa il invingi si ca te-ai pregatit nebuneste pentru acest lucru. Boxeaza cum stii, fii increzator in tine si in fortele tale si ridica steagul Romaniei pe cel mai inalt catarg. Haide, Ronald! Haide Romania! Adu centura WBC in Romania! si, sper ca ring announcer-ul va spune la final cum zic americanii, ‘The Thrill’ is the new world champion”, este mesajul trimis de Vasile Catea.

AGERPRES